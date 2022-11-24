Ноябрь, 24 в 9:21

Врачи во временно оккупированной Горловке Донецкой области получили новые указания по обращению с телами наемников частной военной компании Вагнера.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, медицинскому персоналу больниц приказали изымать документы погибших вагнеровцев.

Кроме того, медикам запретили проводить судмедэкспертизу тел.

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Тем временем врачи должны паковать убитых наемников в санитарные мешки.

После этой процедуры вагнеровцев должны транспортировать.

Однако пункт назначения, говорят в Генштабе ВСУ, пока неизвестен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Оперативное командование Север