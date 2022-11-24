РФ приказала паковать тела вагнеровцев в мешки без судмедэкспертизы – Генштаб ВСУ
Врачи во временно оккупированной Горловке Донецкой области получили новые указания по обращению с телами наемников частной военной компании Вагнера.
По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, медицинскому персоналу больниц приказали изымать документы погибших вагнеровцев.
Кроме того, медикам запретили проводить судмедэкспертизу тел.
Тем временем врачи должны паковать убитых наемников в санитарные мешки.
После этой процедуры вагнеровцев должны транспортировать.
Однако пункт назначения, говорят в Генштабе ВСУ, пока неизвестен.
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Источник: Генштаб ВСУ