РФ наказала пакувати тіла вагнерівців у мішки без судмедекспертизи – Генштаб ЗСУ
Лікарі в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області отримали нові вказівки щодо поводження з тілами найманців приватної військової компанії Вагнера.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, медичному персоналу лікарень наказали вилучати документи загиблих вагнерівців.
Крім того, медикам заборонили проводити судмедекспертизу тіл.
Натомість лікарі мають пакувати вбитих найманців у санітарні мішки.
Після цієї процедури вагнерівців мають транспортувати.
Однак пункт призначення, кажуть у Генштабі ЗСУ, наразі невідомий.
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Джерело: Генштаб ЗСУ