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Факти / Україна

РФ наказала пакувати тіла вагнерівців у мішки без судмедекспертизи – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ наказала пакувати тіла вагнерівців у мішки без судмедекспертизи – Генштаб ЗСУ

Лікарі в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області отримали нові вказівки щодо поводження з тілами найманців приватної військової компанії Вагнера.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, медичному персоналу лікарень наказали вилучати документи загиблих вагнерівців.

Крім того, медикам заборонили проводити судмедекспертизу тіл.

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Натомість лікарі мають пакувати вбитих найманців у санітарні мішки.

Після цієї процедури вагнерівців мають транспортувати.

Однак пункт призначення, кажуть у Генштабі ЗСУ, наразі невідомий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Оперативне командування Північ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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