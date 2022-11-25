Листопад, 25 в 0:59

Варіанти, в яких не розглядається повернення Кримського півострову під контроль України, є марною тратою часу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times.

– Я розумію, що всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за. Якщо рішення (не передбачає, – Ред.) деокупацію і (Крим, – Ред.) є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу, – сказав він.

Financial Times зазначає, що дехто з західних партнерів України занепокоєні спробами Києва повернути Крим, оскільки це може призвести до ескалації з боку Москви, включно із можливим застосуванням ядерної зброї.

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Втім Володимир Зеленський каже, що доля Криму підіймається на міжнародний порядок денний.

Український лідер наголосив, атаки на об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури вказують, що Кремль не хоче сідати за стіл мирних переговорів.

Президент Зеленський додав, що стратегія Росії на даному етапі війни, коли війська ЗС РФ знищують інфраструктуру України та занурюють у темряву цілі області, не послабить рішучість країни зі звільнення окупованих земель.

Він впевнений, що мир не триватиме довго, якщо РФ не залишить усі окуповані території.

– Ми повинні повернути всі землі. Якщо ви не можете повернути свою землю повністю, війна просто заморожується. Це питання часу, коли вона відновиться, – сказав він.

Раніше колишній командувач сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити окуповані після 24 лютого території вже до кінця цього року, а до літа 2023-го Україна поверне собі Крим.