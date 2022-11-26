Ноябрь, 26 в 17:06

Австрийский военный аналитик, который специализируется на истории боевой авиации, Том Купер рассказал о колоссальной ошибке НАТО в войне РФ против Украины – надежде на то, что конфликт разрешится как-то “сам собой”.

– Спустя девять месяцев после начала этой войны становится ясно, какую колоссальную ошибку допустило НАТО, думая, что эта война рано или поздно разрешится сама собой, и нет необходимости повышать способность Украины защищать себя и побеждать российское вторжение быстро, – написал Купер в своем блоге 26 ноября.

Он отметил, что идея сражаться за прибыль, а не за победу – грубая ошибка, и это показала ситуация в Ираке, Афганистане и некоторых других местах.

– Даже когда “просто” не удалось доставить в Украину передовые системы ПВО… В результате последней волны ракетного удара Суровикина украинская инфраструктура понесла такой ущерб, что миллионы людей остались без электричества, воды и отопления при температуре окружающего воздуха от 0 до -5 °С, – добавил эксперт.

По его наблюдениям, можно сказать, что НАТО “продолжает вести эту войну” без плана и без малейшего представления о том, как с этим покончить.

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