НАТО допустило колоссальную ошибку в войне России против Украины – Том Купер
Австрийский военный аналитик, который специализируется на истории боевой авиации, Том Купер рассказал о колоссальной ошибке НАТО в войне РФ против Украины – надежде на то, что конфликт разрешится как-то “сам собой”.
– Спустя девять месяцев после начала этой войны становится ясно, какую колоссальную ошибку допустило НАТО, думая, что эта война рано или поздно разрешится сама собой, и нет необходимости повышать способность Украины защищать себя и побеждать российское вторжение быстро, – написал Купер в своем блоге 26 ноября.
Он отметил, что идея сражаться за прибыль, а не за победу – грубая ошибка, и это показала ситуация в Ираке, Афганистане и некоторых других местах.
– Даже когда “просто” не удалось доставить в Украину передовые системы ПВО… В результате последней волны ракетного удара Суровикина украинская инфраструктура понесла такой ущерб, что миллионы людей остались без электричества, воды и отопления при температуре окружающего воздуха от 0 до -5 °С, – добавил эксперт.
По его наблюдениям, можно сказать, что НАТО “продолжает вести эту войну” без плана и без малейшего представления о том, как с этим покончить.
– Потому что, знаете ли, идея о том, чтобы предоставить Украине достаточное количество систем ПВО, чтобы защитить себя, сразу, а затем достаточно тяжелого вооружения, чтобы выкинуть путинских дирлевангеров из страны, быстро закончить войну, а значит, и страдания… нет, это “совершенно невозможно”, настолько, что никто на Западе никогда бы не подумал об этом, – резюмировал он.