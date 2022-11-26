Листопад, 26 в 17:06

Австрійський військовий аналітик, який спеціалізується на історії бойової авіації, Том Купер розповів про колосальну помилку НАТО у війні РФ проти України – надію на те, що конфлікт вирішиться якось “сам собою”.

– Через дев’ять місяців після початку цієї війни стає ясно, якої колосальної помилки припустилося НАТО, думаючи, що ця війна рано чи пізно вирішиться сама собою і немає необхідності підвищувати здатність України захищати себе і перемагати російське вторгнення швидко, – написав Купер у своєму блозі 26 листопада.

Він зазначив, що ідея боротися за прибуток, а не за перемогу – груба помилка, і це показала ситуація в Іраку, Афганістані та деяких інших місцях.

– Навіть коли “просто” не вдалося доставити в Україну передові системи ППО – внаслідок останньої хвилі ракетного удару Суровікіна українська інфраструктура зазнала такої шкоди, що мільйони людей залишилися без електрики, води та опалення за температури навколишнього повітря від 0 до -5 °С, – додав експерт.

За його спостереженнями, можна сказати, що НАТО “продовжує вести цю війну” без плану і без найменшого уявлення про те, як з цим покінчити.

Зараз дивляться