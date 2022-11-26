НАТО припустилося колосальної помилки у війні Росії проти України – Том Купер
Австрійський військовий аналітик, який спеціалізується на історії бойової авіації, Том Купер розповів про колосальну помилку НАТО у війні РФ проти України – надію на те, що конфлікт вирішиться якось “сам собою”.
– Через дев’ять місяців після початку цієї війни стає ясно, якої колосальної помилки припустилося НАТО, думаючи, що ця війна рано чи пізно вирішиться сама собою і немає необхідності підвищувати здатність України захищати себе і перемагати російське вторгнення швидко, – написав Купер у своєму блозі 26 листопада.
Він зазначив, що ідея боротися за прибуток, а не за перемогу – груба помилка, і це показала ситуація в Іраку, Афганістані та деяких інших місцях.
– Навіть коли “просто” не вдалося доставити в Україну передові системи ППО – внаслідок останньої хвилі ракетного удару Суровікіна українська інфраструктура зазнала такої шкоди, що мільйони людей залишилися без електрики, води та опалення за температури навколишнього повітря від 0 до -5 °С, – додав експерт.
За його спостереженнями, можна сказати, що НАТО “продовжує вести цю війну” без плану і без найменшого уявлення про те, як з цим покінчити.
– Тому що, знаєте, ідея про те, щоб надати Україні достатню кількість систем ППО, щоб захистити себе, одразу, а потім достатньо важкого озброєння, щоб викинути путінських дірлевангерів із країни, швидко закінчити війну, а отже, і страждання… ні, це “цілком неможливо”, настільки, що ніхто на Заході ніколи б не подумав про це, – резюмував він.