Ноябрь, 26 в 12:41

В Одессе задержан агент спецслужб РФ, который собирал для врага информацию о расположении подразделений Сил обороны.

Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает СБУ.

Как отмечается, мужчина скрыто собирал информацию о местах дислокации войск на территории региона.

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В первую очередь его интересовали разведданные по количеству личного состава и военной техники в Одессе, а также актуальные сведения о обороноспособности и боевой готовности военных объектов.

Следствие выяснило, что предателем оказался местный житель, являющийся активным сторонником “русского мира”, однако он руководствовался не только идеологическими мотивами.

Так, по данным СБУ, предатель рассчитывал на “должность” в оккупационной администрации в случае захвата Одессы врагом.

– Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу, сообщает ведомство.

Предателя разоблачили и задержали при попытке передать разведданные врагу. Его обыскали и обнаружили скрытый видеорегистратор и носители информации с поличным.

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения его содержат под стражей.