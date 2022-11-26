Листопад, 26 в 12:41

В Одесі затримали агента спецслужб РФ, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.

Про це у суботу, 26 листопада, повідомляє СБУ.

Як зазначається, чоловік приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону.

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В першу чергу його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу й військової техніки в Одесі, а також – актуальні відомості стосовно обороноздатності й бойової готовності військових об’єктів.

Слідство визначило, що зрадником виявився місцевий мешканець, який є активним прибічником “російського світу”, проте він керувався не тільки ідеологічними мотивами.

Так, за даними СБУ, зрадник розраховував на “посаду” в окупаційній адміністрації у разі захоплення Одеси ворогом.

– Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам’яті, яку планував передати ворогу, – повідомляє відомство.

Зрадника викрили й затримали під час спроби передати розвіддані ворогу. Його обшукали і виявили схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. У якості запобіжного заходу його тримають під вартою.