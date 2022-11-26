В Одесі затримали агента ФСБ, який знімав позиції Сил оборони на прихований відеореєстратор
В Одесі затримали агента спецслужб РФ, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.
Про це у суботу, 26 листопада, повідомляє СБУ.
Як зазначається, чоловік приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону.
В першу чергу його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу й військової техніки в Одесі, а також – актуальні відомості стосовно обороноздатності й бойової готовності військових об’єктів.
Слідство визначило, що зрадником виявився місцевий мешканець, який є активним прибічником “російського світу”, проте він керувався не тільки ідеологічними мотивами.
Так, за даними СБУ, зрадник розраховував на “посаду” в окупаційній адміністрації у разі захоплення Одеси ворогом.
– Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам’яті, яку планував передати ворогу, – повідомляє відомство.
Зрадника викрили й затримали під час спроби передати розвіддані ворогу. Його обшукали і виявили схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності.
Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. У якості запобіжного заходу його тримають під вартою.