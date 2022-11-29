НАТО продолжит беспрецедентную и “критическую” поддержку Украины – Столтенберг

Ноябрь, 29 в 13:26

Глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация продолжит “критически важную” и беспрецедентную поддержку Украины.

– Наши отношения – это очень тесное партнерство – это отношения, в которых союзники по НАТО беспрецедентным образом доказали свою готовность поддержать Украину… Когда произошло вторжение, НАТО не было застигнуто врасплох. На самом деле, мы готовились, мы были готовы столкнуться с подобными ситуациями с тех пор, как в 2014 году начали большую адаптацию НАТО, – цитирует Столтенберга CNN.

Глава НАТО отдельно подчеркнул, что война началась еще в 2014 году с оккупации Крымского полуострова Россией.

– Война началась не в феврале этого года, война началась весной 2014 года. И с тех пор НАТО осуществило самое большое усиление, самую большую адаптацию нашего альянса со времен окончания холодной войны, с большим присутствием в восточной части нашего союза, – сообщил он.

По словам Столтенберга, в 2022 году украинские войска и Вооруженные силы оказались намного лучше подготовлены и обучены, а также оснащены, чем в том же 2014 году. Он назвал это одной из главных причин, почему Украина смогла дать России отпор.

Сейчас смотрят

– Конечно, успехи и победы украинцев – это заслуга мужества, мужества украинских войск и вооруженных сил. Сейчас основное внимание уделяется поддержке Украины, обеспечению того, чтобы президент Путин не победил, а чтобы Украина доминировала как суверенное, независимое государство в Европе, – рассказал генсек.

Он добавил, что в НАТО уже удвоили количество боевых групп и работают над тем, чтобы быстро увеличить их с батальонов до уровня бригад.

– Таким образом, сочетание большего присутствия, выделенных войск, повышенной готовности, заблаговременно размещенного оборудования – всего этого укрепит нашу способность реагировать и действовать. Цель всего этого – каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, обеспечивать надежное сдерживание и оборону. И тем самым мы не провоцируем конфликт, а сохраняем мир, предотвращая конфликт, – резюмировал генсек.

Столтенберг добавил, что альянс работает над развитием соглашения, достигнутого на саммите НАТО в Мадриде в начале этого года.