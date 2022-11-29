НАТО продовжить безпрецедентну та “критичну” підтримку України – Столтенберг

Листопад, 29 в 13:26

Глава НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що організація продовжить “критично важливу” та безпрецедентну підтримку України.

– Наші відносини – це дуже тісне партнерство – це відносини, в яких союзники по НАТО безпрецедентно довели свою готовність підтримати Україну… Коли сталося вторгнення, НАТО не було заскочене зненацька. Насправді ми готувалися, ми були готові зіткнутися з подібними ситуаціями з того часу, як у 2014 році розпочали велику адаптацію НАТО, – цитує Столтенберга CNN.

Глава НАТО окремо наголосив, що війна розпочалася ще у 2014 році з окупації Кримського півострова Росією.

– Війна розпочалася не у лютому цього року, війна розпочалася навесні 2014 року. І з того часу НАТО здійснило найбільше посилення, найбільшу адаптацію нашого альянсу з часів закінчення холодної війни з великою присутністю у східній частині нашого союзу, – повідомив він.

За словами Столтенберга, у 2022 році українські війська та Збройні сили виявилися набагато краще підготовлені та навчені, а також оснащені, ніж у тому ж 2014 році. Він назвав це однією з головних причин, чому Україна спромоглася дати Росії відсіч.

Зараз дивляться

– Звичайно, успіхи та перемоги українців – це заслуга мужності, мужності українських військ та збройних сил. Наразі основна увага приділяється підтримці України, забезпеченню того, щоб президент Путін не переміг, а щоб Україна домінувала як суверенна, незалежна державу в Європі, – розповів генсек.

Він додав, що в НАТО вже подвоїли кількість бойових груп та працюють над тим, щоб швидко збільшити їх із батальйонів до рівня бригад.

– Таким чином, поєднання більшої присутності, виділених військ, підвищеної готовності, заздалегідь розміщеного обладнання – всього цього зміцнить нашу здатність реагувати та діяти. Мета всього цього – щодня, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, забезпечувати надійне стримування та оборону. І цим ми не провокуємо конфлікт, а зберігаємо мир, запобігаючи конфлікту, – резюмував генсек.

Столтенберг додав, що альянс працює над розвитком угоди, досягнутої на саміті НАТО в Мадриді на початку цього року.