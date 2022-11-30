Готова ли Россия снова напасть с территории Беларуси: прогноз ГУР

Ноябрь, 30 в 14:13

В Беларуси пока нет признаков создания мощной ударной группировки, что может являться маркером возможного повторного наступления РФ с ее территории.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Там находятся около 9 тыс. военнослужащих РФ. Это первая танковая армия, которая провела мероприятия боевой подготовки, проводится боевое слаживание подразделений, — подчеркнул разведчик.

По его прогнозам, возможны два варианта применения этой дивизии – либо с территории Беларуси, либо ротационно возвращение на территорию Украины на Харьковское или другие направления.

Сейчас смотрят

– Если говорить о перспективе повторного наступления, такая угроза сохраняется за счет того, что есть планы применения группировки войск Союзного государства Беларусь-Россия. Проблема лишь в том, что на сегодняшний день недостаточно вооружения, которое перевезено на территорию Беларуси, – считает Скибицкий.

Представитель разведки сказал, что сейчас в Беларуси ожидается активизация именно боевой подготовки, поскольку с 1 декабря у белорусских ВС начинается новый учебный год.

– Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать боевое слаживание. Поэтому мы ожидаем, что будут активные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Но мы все отслеживаем, – сказал разведчик.

Относительно маркеров, свидетельствующих о возможном вторжении из Беларуси, Скибицкий подчеркнул, что их много.