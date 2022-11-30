Чи готова Росія знову напасти з території Білорусі: прогноз ГУР

Листопад, 30 в 14:13

У Білорусі наразі немає ознак створення потужного ударного угруповування, що може бути маркером можливого повторного наступу РФ з її території.

Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Там перебувають близько 9 тис. військовослужбовців РФ. Це перша танкова армія, яка провела заходи бойової підготовки, проводиться бойове злагодження підрозділів, – наголосив розвідник.

За його прогнозами, можливі два варіанти застосування цієї танкової дивізії – або з території Білорусі, або ротаційно повернення на територію України на Харківський чи інші напрямки.

Зараз дивляться

– Якщо говорити про перспективу повторного наступу, то така загроза зберігається за рахунок того, що є плани застосування угруповування військ Союзної держави Білорусь-Росія. Проблема лише у тому, що на сьогодні недостатньо озброєння, яке перевезено на територію Білорусі, – вважає Скібіцький.

Представник розвідки сказав, що зараз в Білорусі очікується активізація саме бойової підготовки, оскільки з 1 грудня в білоруських ЗС починається новий навчальний рік.

– Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовувати бойове злагодження. Через це ми очікуємо, що будуть активні заходи оперативної та бойової підготовки. Але ми все відстежуємо, – запевнив розвідник.

Щодо маркерів, які свідчитимуть про можливе вторгнення з Білорусі, Скібіцький наголосив, що їх багато.