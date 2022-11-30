Путин начал терять влияние на Азию из-за неудавшейся войны против Украины – WP

Ноябрь, 30 в 17:50

Российские провалы в начавшейся войне против Украины снижают влияние президента Владимира Путина на региональных союзников. Речь идет, в частности, о странах Центральной Азии, которые Москва считает сферой своих интересов.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что наиболее заметны изменения в Казахстане, который укрепил свои связи с Китаем, Турцией и Европой, а также привлек сотни западных компаний.

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Эта страна стала также перевалочным пунктом для скрывающихся от мобилизации россиян.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проводил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Его визит в Париж последовал за поездкой президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на прошлой неделе, а также после саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), завершившегося обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отсутствии поддержки в конфликте с Азербайджаном.

Кроме того, он, похоже, решил дистанцироваться от Владимира Путина во время группового фото.

И хотя выборы в Казахстане, по итогам которых переизбран Токаев, признали неконкурентными, Европа продолжает заигрывать с этой страной в поисках альтернативных источников энергии для замены российской нефти.

Так, в октябре президент Европейского совета Шарль Мишель посетил страны Центральной Азии, а в этом месяце там побывал с визитом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В WP напомнили, что когда-то самодовольный диктатор Владимир Путин заставил себя ждать в течение 14 минут британскую королеву Елизавету II.

Однако на сентябрьском саммите Шанхайской организации (ШОС) все было наоборот – уже Путин в течение нескольких позорных минут ожидал лидеров Индии, Турции, Азербайджана и Кыргызстана.

Издание связывает это с тем, что Путин подорвал доверие к себе неоправданным вторжением в Украину. Так, Россия выглядит как государство, стремящееся доминировать над соседями, тогда как события показывают опустошенность его армии.

Президент Казахстана прямо сообщает, что поддерживает территориальную целостность Украины.

Россия же в ответ пыталась “нанести удар” по Токаеву – временно приостановила работу каспийского нефтепровода.

Между тем российские националисты угрожали, что Казахстан станет следующей страной, которая испытает военное вторжение. А Владимир Путин намеренно извращал имя Токаева и избегал встречи с ним на саммите в Узбекистане.

– Неправильное произношение Путиным не было воспринято, будто старик просто забывает имена. Это было воспринято как умышленное действие Путина, – прокомментировал аналитик Центральной Азии из Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров.

Однако Токаев и глазом не моргнул – уже в сентябре он принял более влиятельного гостя, китайского лидера Си Цзиньпина, совершившего свой первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса.

В ходе встречи в Астане Цзиньпин пообещал поддержать территориальную целостность Казахстана. Такое же обещание дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в октябре.

– Для Казахстана очень важно, что Си Цзиньпин приехал и объявил, что Китай и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Казахстана. Он послал сигнал России о том, что вся ястребиная риторика, исходящая из Москвы прямо сейчас по Казахстану, неприемлема, – считает Умаров.

Токаев, тем временем, объявил о диверсификации нефтяных маршрутов, заморозил ряд проектов из РФ и принял десятки тысяч спасающихся от мобилизации молодых россиян.

По словам основателя демократической организации Эркина Казахстана Димаша Альжанова, большинство казахов сочувствуют Украине, так как на севере их страны проживает большое количество этнических россиян.

– В принципе, можно сказать, что общество на стороне Украины. После всех этих оскорблений в адрес Казахстана со стороны российских официальных лиц люди очень настороженно относятся к России. Нарушение территориальной целостности Украины связано и с казахстанским обществом, потому что они опасаются, что это может произойти и с Казахстаном, особенно на севере страны, – сказал он.

Отмечается, что Токаев – не единственный региональный лидер, бросивший вызов Путину. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ОДКБ в том, что она подвела его страну.

Он отказался подписать декларацию саммита, а российский президент негодующе бросил ручку на стол.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в октябре пренебрежительно отозвался о 70-летии Путина, а также саммите СНГ в Санкт-Петербурге. После сентябрьских столкновений с таджикской армией он даже отменил военные учения в рамках ОДКБ.

Однако самым неожиданным стал упрек от президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который на октябрьском саммите в Астане предостерег Путина от игнорирования малых стран.

– Мы хотим, чтобы нас уважали в ответ. Я прошу вас не проводить политику в отношении стран Центральной Азии, как будто они были бывшим Советским Союзом, – сказал он.

У каждого соседа РФ есть собственные интересы, однако российско-украинская война обнажила очевидные риски лидерства Москвы в вопросах коллективной безопасности.

Темур Умаров считает, что в долгосрочной перспективе позиции России в Центральной Азии продолжат неизбежное ухудшение на фоне роста влияния Китая.