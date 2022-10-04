Октябрь, 04 в 16:00

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации и подписал соответствующий указ, более 200 тыс. россиян сбежали в эту страну, пишет CNN.

Так, Ахметжанов сообщил казахстанскому государственному информационному агентству Казинформ, что из 200 тыс. прибывших более 147 тыс. уже уехали с 21 сентября.

По данным издания, в понедельник Ахметжанов сообщил, что прибыло более 7 тыс. человек, а уехало 11 тыс. человек.

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Он также сообщил, что 68 россиян подали заявления на получение казахстанского гражданства.

Россия и Казахстан являются соседями, у которых общая граница протяженностью 7 тыс. км (4 350 миль).