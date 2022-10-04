Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Более 200 тыс. россиян сбежали в Казахстан после объявления Путина о мобилизации

Анастасия Гевко, редактор ленты
Более 200 тыс. россиян сбежали в Казахстан после объявления Путина о мобилизации
Фото: Depositphotos

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации и подписал соответствующий указ, более 200 тыс. россиян сбежали в эту страну, пишет CNN.

Так, Ахметжанов сообщил казахстанскому государственному информационному агентству Казинформ, что из 200 тыс. прибывших более 147 тыс. уже уехали с 21 сентября.  

По данным издания, в понедельник Ахметжанов сообщил, что прибыло более 7 тыс. человек, а уехало 11 тыс. человек.  

Сейчас смотрят

Он также сообщил, что 68 россиян подали заявления на получение казахстанского гражданства. 

Россия и Казахстан являются соседями, у которых общая граница протяженностью 7 тыс. км (4 350 миль). 

Читайте
Казахстан не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации россиянам

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка