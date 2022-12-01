Байден обратился в Конгресс за $37 млрд поддержки для Украины – Нуланд

Декабрь, 01 в 20:00

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила во время Киевского форума безопасности, что американский президент Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о предоставлении дополнительных $37 миллиардов поддержки.

– Буквально только что президент Байден обратился в Конгресс, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, – сказала Нуланд.

Также заместительница напомнила, насколько важна победа Украины в войне с Российской Федерацией.

Она отметила, что если президент РФ Владимир Путин не потерпит поражение, мир станет гораздо опаснее.

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До этого помощник Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Кеттлер заявил, что ракетные удары России по гражданской инфраструктуре Украины ставят целью нанести страдания украинскому народу, однако на самом деле демонстрируют российскую военную слабость и только разжигают среди украинцев чувство ненависти к врагу.