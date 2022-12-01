Грудень, 01 в 20:00

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила під час Київського безпекового форуму, що американський президент Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом про надання додаткових $37 млрд підтримки.

– Буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу, щоб Україна не лише пережила ці випробування, але й розквітла як суверенна, захищена та демократична країна, – сказала Нуланд.

Також заступниця нагадала, наскільки важливою є перемога України у війні з Російською Федерацією.

Вона зазначила, що якщо президент РФ Володимир Путін не зазнає поразки, світ стане набагато небезпечнішим.

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До цього помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Кеттлер заявив, що ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі України ставлять за мету завдати страждань українському народу, однак насправді демонструють російську військову слабкість та лише розпалюють серед українців відчуття ненависті до ворога.