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Факты / Україна

Воздушные силы готовы к возможным новым ракетным атакам России – Игнат

Валентина Летяк, редактор ленты
Повітряні сили ЗСУ

Воздушные силы фиксируют авиационную активность врага, поэтому готовятся к отражению вероятных новых ракетных атак РФ по критической инфраструктуре Украины.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Прошло восемь дней с момента последнего ракетного удара. Поэтому сохраняем спокойствие. Вероятность новых атак есть, враг не отказался от своих намерений. Соответственно, Воздушные силы и ВСУ будут делать все для того, чтобы уменьшить последствия этих обстрелов, а именно — отражать воздушную агрессию врага, — заверил он.

По его словам, наши летчики ежедневно уничтожают средства противовоздушной обороны противника, поддерживая наземные войска на фронтах.

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– В настоящее время авиационная активность врага увеличилась по сравнению с прошлыми выходными. В эти дни не было летной погоды на востоке и юге страны. Сейчас фиксируем в небе от 20 до 30 самолетов. Это тактическая авиация, которая выполняет задачи именно по поддержке наземных войск врага, – добавил военный.

В ходе последней массированной ракетной атаки 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Скрин видео

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