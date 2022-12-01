Данілов заспокоїв українців: Коли буде ракетний обстріл, влада обов’язково попередить
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає саме очікування ракетних обстрілів небезпечним через поширення в соцмережах всіляких попереджень.
– Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов’язково про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке й так складне! – заявив він в ефірі телемарафону.
За його словами, для цього в Україні діє система оповіщення, яка довела свою ефективність.
У Повітряних силах ЗСУ не виключають нових ракетних атак РФ, проте запевняють, що вони готові до їх відбиття.
Там кажуть, що наразі авіаційна активність ворога збільшилася порівняно з минулими вихідними.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: РНБО