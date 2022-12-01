Дефицит госбюджета Украины в ноябре вырос до 170 млрд грн — Минфин

Декабрь, 01 в 20:31

Дефицит госбюджета Украины в ноябре снова вырос до 170 млрд грн по сравнению с цифрами прошлого месяца, которые составляли 143,4 млрд грн. Это касается в том числе общего фонда, который увеличился до 163,3 млрд грн со 147,1 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Согласно данным, в целом за январь-ноябрь 2022 года госбюджет Украины исполнен с дефицитом 810,5 млрд грн, в том числе общий фонд – 807,5 млрд грн при запланированном дефиците общего фонда на этот период 1281,9 млрд грн.

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Дефицит в ноябре-октябре оказался ближе к показателям июня и мая – соответственно 134,9 млрд грн и 113,4 млрд грн, что связано со снижением грантового финансирования, поступавшего преимущественно из США, которое учитывается как доходы госбюджета.

В сентябре дефицит составил 74,9 млрд грн, а в июле-августе – порядка 5 млрд грн.

Правительство Украины еще весной заявило, что оценивает спровоцированный войной ежемесячный дефицит бюджета примерно в $5 млрд в 2022 году. На 2023 год планируется его снижение до $3-3,5 млрд.