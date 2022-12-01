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Факти / Україна

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн – Мінфін

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
держбюджет
Фото: Dreamstime

Дефіцит держбюджету України в листопаді знову зріс до 170 млрд грн. порівняно з цифрами минулого місяця, які становили 143,4 млрд грн. Це стосується зокрема загального фонду, який збільшився до 163,3 млрд грн зі 147,1 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

За даними, загалом за січень-листопад 2022 року держбюджет України виконано з дефіцитом 810,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – 807,5 млрд грн за запланованого дефіциту загального фонду на цей період 1281,9 млрд грн.

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Дефіцит у листопаді-жовтні виявився ближчим до показників червня і травня – відповідно 134,9 млрд грн і 113,4 млрд грн, що пов’язано зі зниженням грантового фінансування, яке надходило переважно зі США. Воно враховується як доходи держбюджету.

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У вересні дефіцит становив 74,9 млрд грн, а у липні-серпні – близько 5 млрд грн.

Уряд України ще навесні заявив, що оцінює спровокований війною щомісячний дефіцит бюджету приблизно у $5 млрд у 2022 році. На 2023 рік планується його зниження до $3-3,5 млрд.

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