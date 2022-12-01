В Киеве из-за ракетных ударов РФ может не быть отопления в домах до весны — Кличко

Декабрь, 01 в 18:43

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае атак РФ на инфраструктуру столицы во время зимы придется слить воду из системы отопления, и ее будет сложно подать до весны.

Об этом городской голова заявил на Киевском форуме безопасности.

— Если в течение 24 часов при температуре -5 наружной не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно. И к началу весны будут сложные вызовы, – отметил он.

Кличко добавил, что за очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней, также остается угроза разрушения системы электроснабжения во всем городе.

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Он призвал жителей быть готовыми к разным сценариям, даже к худшему, и иметь план действий на такой случай.

– Я просил бы каждого из киевлян поговорить с близкими, знакомыми, где у кого-то есть дом, чтобы в случае критической ситуации у вас были отопление и вода, ключевые две составляющие, – сказал мэр.

Кличко отметил, что город может в любой момент “вернуться к плохому сценарию, и пункты обогрева, они же пункты несокрушимости – это не панацея, и это не спасет людей”.

— В Киеве на сегодняшний день находится 3,5 млн человек. 430 пунктов обогрева – смешно. И 500 не поможет, и 5 тыс. будет мало. Не дай бог, в ситуации они захлебнутся от количества людей. Они делаются не для того, чтобы там жить. Это для временного пребывания в короткий срок, – сказал мэр.

Кличко также считает, что Киев “был и остается целью агрессора”.