У Києві через ракетні удари РФ може не бути опалення у будинках до весни – Кличко

Грудень, 01 в 18:43

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що у випадку атак РФ на інфраструктуру столиці під час зими доведеться злити воду з системи опалення, і її буде складно подати до весни.

Про це міський голова заявив на Київському безпековому форумі.

– Якщо протягом 24 годин за температури -5 зовнішньої не буде опалення і води, нам потрібно буде зливати системи опалення в Києві, бо це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо вимушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І до початку весни будуть складні виклики, – зазначив він.

Кличко додав, що “за дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятися від зовнішньої”, також залишається загроза руйнування системи електропостачання у всьому місті.

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Він закликав мешканців бути готовими до різних сценаріїв, навіть до найгіршого, та мати план дій на такий випадок.

– Я просив би кожного з киян поговорити з близькими, знайомими, де в когось є будинок, щоб у випадку критичної ситуації у вас були опалення і вода, ключові дві складові, – сказав мер.

Кличко зазначив, що місто може в будь-який момент “повернутися до поганого сценарію, і пункти обігріву, вони ж пункти незламності – це не панацея, і це не врятує людей”.

– В місті Києві на сьогодні перебуває 3,5 млн людей. 430 пунктів обігріву – смішно. І 500 не допоможе, і 5 тис. буде замало. Не дай бог, у ситуації, вони захлинуться від кількості людей. Вони робляться не для того, щоб там жити. Це для тимчасового перебування в короткий термін, – сказав мер.

Кличко також вважає, що Київ “був і залишається метою агресора”.