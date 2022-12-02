Кабмин упростил условия импорта генераторов: как работает механизм

Декабрь, 02 в 10:51

Генераторы спасают украинцев, которые из-за отключения электроэнергии остаются в своих домах без света и тепла. Их завозят из-за границы. Кабмин упростил условия импорта таких товаров.

Только через пункты пропуска Закарпатской таможни без уплаты таможенных платежей украинцы завезли уже почти 7 тыс. генераторов на сумму более 45 млн грн.

Почти 5,5 тыс. генераторов завезли юридические лица, другие – физические.

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— С учетом недавних изменений в законодательство, ввоз на таможенную территорию Украины, в частности генераторов, осуществляется как физическими, так и юридическими лицами путем декларирования таможенному органу с освобождением от уплаты таможенных платежей. Согласно части 1, 6 статьи 374 Таможенного кодекса Украины, не подлежат письменному декларированию товары, стоимость которых не превышает €500 и вес которых до 50 кг, — сообщает спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

К примеру, если человек купил генератор за границей, стоимостью €650, и завозит его в Украину через один из автомобильных пунктов пропуска, ему придется оплатить таможенные платежи с суммы, превышающей €500. Это 10% пошлины и 20% НДС.

Завозить генераторы без пошлины на территорию Украины можно только лично. Если его посылать по почте, то придется оплатить все необходимые платежи.

— Таможенный кодекс предусматривает, что декларированию также не подлежат товары, стоимость которых не превышает €150, перемещаемые (пересылаемые) на таможенную территорию Украины в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже, — добавляет спикер.

Кстати, без растаможки можно получить только одну посылку в день.

Если объемы товаров превышают указанные нормы, или человек завозит их лично чаще одного раза в течение суток, то они тоже подлежат письменному декларированию.