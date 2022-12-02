Кабмін спростив умови імпорту генераторів: як працює механізм

Грудень, 02 в 10:51

Генератори рятують українців, які через відключення електроенергії залишаються у своїх оселях без світла і тепла. Їх завозять з-за кордону. Кабмін спростив умови імпорту таких товарів.

Лише через пункти пропуску Закарпатської митниці без сплати митних платежів українці завезли вже майже 7 тис. генераторів на суму понад 45 млн грн.

Майже 5,5 тис. генераторів завезли юридичні особи, інші – фізичні.

Зараз дивляться

– Із урахуванням нещодавніх змін до законодавства, ввезення на митну територію України, зокрема генераторів, здійснюється як фізичними, так і юридичними особами шляхом декларування митному органу зі звільненням від сплати митних платежів. Відповідно до частин 1, 6 статті 374 Митного кодексу України, не підлягають письмовому декларуванню товари, вартість яких не перевищує €500 та вага яких до 50 кг, – повідомляє речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

Наприклад, якщо людина купила генератор за кордоном, вартістю €650, і завозить його в Україну через один із автомобільних пунктів пропуску, їй доведеться сплатити митні платежі із суми, яка перевищує €500. Це 10% мита та 20% ПДВ.

Завозити генератори без мита на територію України можна лише особисто. Якщо його надсилати поштою, то доведеться сплатити усі необхідні платежі.

– Митний кодекс передбачає, що декларуванню також не підлягають товари, вартість яких не перевищує €150, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі, – додає речниця.

До речі, без розмитнення можна отримати лише одну посилку на добу.

Якщо обсяги товарів перевищують зазначені норми, або ж людина завозить їх особисто частіше одного разу упродовж однієї доби, то вони теж підлягають письмовому декларуванню.