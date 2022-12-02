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Факты / Україна

Первые ЗРК HAWK уже поступили в Украину — Резников

Илья Нежигай, редактор ленты
Первые ЗРК HAWK уже поступили в Украину — Резников
Фото: Getty Images

Украина уже получила первую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Hawk от Испании.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Принимал министра обороны Испании Маргариту Роблес в Одессе. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания и Украина: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Наши первые ЗРК Hawk уже были предоставлены Испанией, — написал Резников.

Он также сообщил, что Испания продолжит поддерживать Украину и тренировать украинских военнослужащих.

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ЗРК Hawk — это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Комплекс приняли на вооружение в 1960 году, с тех пор он прошел несколько модернизаций.

Система Hawk — предшественник системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies.

Hawk разрабатывали только для уничтожения самолетов, но впоследствии модернизировали и для перехвата ракет и дронов.

Например, последняя модернизация предусматривала цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

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