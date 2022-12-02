Перші ЗРК HAWK вже надійшли в Україну – Резніков
Україна вже отримала першу партію зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Hawk від Іспанії.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
– Приймав міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес в Одесі. Ми вшанували пам’ять героїв, полеглих у боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія та Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців. Наші перші ЗРК Hawk вже були надані Іспанією, – написав Резніков.
Він також повідомив, що Іспанія продовжить підтримувати Україну тренуватиме українських військовослужбовців.
ЗРК Hawk – це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс прийняли на озброєння у 1960 році, відтоді він пройшов кілька модернізацій.
Система Hawk – попередник системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies.
Hawk розробляли тільки для знищення літаків, але згодом модернізували і для перехоплення ракет та дронів.
Наприклад, остання модернізація передбачала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення кількох цілей та знищення маловисотних цілей.