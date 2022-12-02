Грудень, 02 в 20:54

У випадку повної відсутності електропостачання внаслідок нових ракетних атак РФ у Києві працюватимуть окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив на тому, що влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій.

– Ми склали перелік із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах, – написав він.

Кличко порадив про всяк випадок завантажити список з адресами супермаркетів, ТРЦ та комунальних ринків.

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Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.

Раніше мер розповів, як у разі блекауту в Києві працюватиме наземний транспорт та метро.