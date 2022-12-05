Декабрь, 05 в 19:31

Российские оккупанты 5 декабря обстреляли Украину более чем 70 ракетами, свыше 60 из них сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

В то же время оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты вдоль линии столкновения. В Донецкой области – активно применяют авиацию.

В Сумской области Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка были обстреляны оккупантами из минометов и ствольной артиллерии.

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В Харьковской области таким же образом обстреляли 10 населенных пунктов. При этом враги ведут активную оборону на Лиманском и Купянском направлениях.

Из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляли Вишневое, Лиман Первый, Кисловку, Котляровку, Табаевку, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховку Луганской и Площанку, Краснопоповку, Терны, Макеевку и Медвежье в Донецкой области.

С помощью оперативно-тактической и армейской авиации нанесены удары неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

– На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись 26 районов населенных пунктов, – говорится в сообщении.

Агрессоры пытаются обороняться в Новопавловском направлении. Обстрелам подверглись районы Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Авиаудар зафиксировали недалеко от города Угледар.

– На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более тридцати населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольского, Белогорья, Малых Щербаков, Качкаровки, Милово, Тягинки, Токаровки Херсонской области и города Херсон, – сообщил Генштаб.

Отмечается, что оккупанты продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

В Луганской области в городе Старобельск мобилизованных военнослужащих расквартировали в частных домах.

На Херсонщине в поселке Ольгино агрессоры вывозят запасы сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий в страну-агрессор РФ. Также в области участились случаи ограблений частных домов в районах, все еще находящихся под оккупацией.

Из-за значительных потерь в подразделениях россиян в Херсонской области зафиксированы случаи дезертирства.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Поражены два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и еще один немаловажный объект противника.