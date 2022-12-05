Грудень, 05 в 19:31

Російські окупанти 5 грудня обстріляли Україну більш ніж 70 ракетами, понад 60 з них збила протиповітряна оборона. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

У той же час окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. На Донеччині – активно застосовують авіацію.

В Сумській області Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка були обстріляні окупантами з мінометів та ствольної артилерії.

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На Харківщині таким же чином обстріляли 10 населених пунктів. При цьому вороги ведуть активну оборону на Лиманському та Куп’янському напрямках.

З танків, мінометів та ствольної артилерії обстріляли Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське і Стельмахівку Луганської та Площанку, Червонопопівку, Терни, Макіївку і Ведмеже на Донеччині.

За допомогою оперативно-тактичної та армійської авіації завдано ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.

– На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів, – йдеться в повідомленні.

Агресори намагаються оборонятись на Новопавлівському напрямку. Обстрілів зазнали райони Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Авіаудар зафіксували неподалік міста Вугледар.

– На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільского, Білогір’я, Малих Щербаків, Качкарівки, Милового, Тягинки, Токарівки Херсонської області та міста Херсон, – повідомив Генштаб.

Зазначається, що окупанти продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України.

На Луганщині в місті Старобільськ мобілізованих військовослужбовців розквартирували в приватних будинках.

На Херсонщині в селищі Ольгине агресори вивозять запаси сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств в країну-агресор РФ. Також в області почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що все ще знаходяться під окупацією.

Через значні втрати в підрозділах росіян Херсонській області зафіксовано випадки дезертирства.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Уражено два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу і ще один важливий об’єкт противника.