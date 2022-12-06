Россия не собирается передавать контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности

Декабрь, 05 в 22:33

Россия не собирается передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то “третьей стороне” не может быть и речи. Станция расположена на российской территории и полностью управляется Россией, – заявила она.

По словам пресс-секретаря российского МИД, Москва исходит из того, “что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС”.

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Также Захарова опровергла утверждение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что Украина и Россия близки к заключению соглашения по ЗАЭС.

— Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей, — сказала она.