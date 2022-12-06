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Факты / Україна

Россия не собирается передавать контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности

Валентина Чорна, редактор ленты
Россия не собирается передавать контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности

Россия не собирается передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то “третьей стороне” не может быть и речи. Станция расположена на российской территории и полностью управляется Россией, – заявила она.

По словам пресс-секретаря российского МИД, Москва исходит из того, “что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС”.

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Также Захарова опровергла утверждение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что Украина и Россия близки к заключению соглашения по ЗАЭС.

— Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей, — сказала она.

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