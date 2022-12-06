Росія не збирається передавати контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки

Грудень, 05 в 22:33

Росія не збирається передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.

Про це заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

– Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь “третій стороні” не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією, – заявила вона.

За словами речниці російського МЗС, Москва виходить із того, “що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС”.

Зараз дивляться

Також Захарова спростувала твердження гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про те, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС.

– Питання в принциповому плані полягає в тому, чи готовий Київ узяти на себе зобов’язання припинити обстріли і спроби захоплення ЗАЕС, а також чи зможе МАГАТЕ домогтися виконання українцями таких гіпотетичних домовленостей, – сказала вона.