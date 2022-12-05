Декабрь, 05 в 20:00

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что упавшая на территории Молдовы ракета во время массового ракетного удара России по Украине 5 декабря “точно имеет отношение к Российской Федерации”.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире национального телемарафона.

– Что касается ситуации в Молдове и других странах… Я не буду говорить о том, что происходило на территории Польши. Но то, что касается территории Молдовы, это точно ракета, имеющая отношение к Российской Федерации, – отметил он.

Ранее в Молдове сообщили о падении ракеты на севере страны. Силовики оцепили местность, обломки нашли в саду в районе города Бричаны.

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Министерство иностранных дел Украины заявило, что такие случаи подтверждают, что российский террор является угрозой безопасности не только нашей страны.

Напомним, что в ноябре обломки ракеты упали в еще одной соседней стране – Польше.