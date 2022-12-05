Грудень, 05 в 20:00

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив думку, що ракета, яка впала на території Молдови під час масового ракетного удару Росії по Україні 5 грудня “точно має відношення до Російської Федерації”.

Про це секретар РНБО сказав в ефірі національного телемарафону.

– Що стосується ситуації щодо Молдови та інших країн… Я не говоритиму про те, що відбувалося на території Польщі. Але те, що стосується території Молдови, це точно ракета, яка має відношення до Російської Федерації, – зазначив він.

Раніше в Молдові повідомили про падіння ракети на півночі країни. Силовики оточили місцевість, уламки знайшли в саду в районі міста Бричани.

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Міністерство закордонних справ України заявило, що такі випадки підтверджують, що російський терор є загрозою для безпеки не тільки нашої країни.

Нагадаємо, що у листопаді уламки ракети впали у ще одній сусідній країні – Польщі.