Декабрь, 05 в 15:45

В областном центре Запорожья раздалось несколько взрывов. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что часть из них – это звуки вражеских обстрелов в пригороде.

Другие взрывы – работа Сил противовоздушной обороны, которые сбили вражеские объекты.

— Спасибо нашим воинам за защиту! Будьте внимательны! Существует возможность повторной атаки. Берегите себя и находитесь в безопасных местах, – написал он.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что есть попадание в жилые дома в селе Новософиевка. Несколько домов повреждены, есть травмированные люди.

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По предварительным данным главы Запорожской военной областной администрации Александра Старуха, в результате ракетной атаки по селу Новософиевка Запорожского района повреждены несколько частных домов мирных жителей. По предварительной информации, двое погибших и трое раненых, из которых один ребенок 2021 года рождения.

— Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Существует высокий риск повторных ракетных атак, — отметил Старух.

В результате массированной ракетной атаки 5 декабря в некоторых регионах Украины возникли проблемы с электроснабжением. Местные СМИ сообщают, что в Одессе, Николаеве и Житомире частично отсутствует свет. У части Одессы исчезла вода. В городе остановился электротранспорт.

Кроме того, из-за обесточивания возникли проблемы со связью. В Сумской области используются аварийные отключения электроэнергии, часть Кривого Рога тоже без света.

Из-за обесточивания происходит задержка поездов Укрзализныци: №712 Киев — Краматорск — опаздывает на 1 час; №111 Киев – Изюм – на 1 час 33 минуты. В Укрзалізнці напомнили, что пассажиры, пропустившие свой рейс из-за воздушной тревоги, остановки транспорта или обесточивания могут воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.