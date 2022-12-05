Грудень, 05 в 15:07

У частині областей України спостерігаються перебої з електропостачанням. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Житомирі, Одесі та Миколаєві частково пропало світло.

Повідомляється, що у частині Одеси зникло не лише світло, а й вода. Також у місті зупинився електротранспорт.

В Інфоксводоканалі повідомили, що після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої із зв’язком.

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— В Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту, — повідомили в Інфоксводоканал.

У Миколаївобленерго повідомили, що знизили навантаження на енергосистему через можливість ракетного обстрілу.

— По Миколаївщині оперативно відключено всі десять черг графіку стабілізаційних відключень.

Міський голова Кривого Року Олександр Вілкул повідомив, що частина міста без світла. Також відключено деякі котельні та насосні. За його словами, систему утримують на генераторах.

По всій Сумській області застосовано екстрене аварійне відключення електроенергії. Про це повідомили у Сумиобленерго.

— Для запобігання порушенням у роботі об’єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК Укренерго застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області.

5 грудня Росія вчергове запустила ракети по Україні. Наразі повідомляють про роботу української ППО у низці областей, проте, на жаль, є й влучання.