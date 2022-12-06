Декабрь, 05 в 23:44

Во время полномасштабной войны в Украине погибли два гражданина Польши.

Януш Шеремета с позывным Казак и Кшиштоф Тифель воевали в рядах Интернационального легиона.

Весть об их гибели обнародовали 5 декабря на официальном профиле Казака.

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– Януш Шеремета, позывной Казак, и его товарищ Кшиштоф погибли на фронте. Это самая печальная новость, которую я когда-либо получал, — говорится в сообщении.

Кроме того, информацию Польскому пресс-агентству (PAP) подтвердила журналистка Wprost Каролина Баца-Погоржельская.

В начале ноября 2022 года на фронте погиб еще один гражданин Украины польского происхождения Марьян Матуш, проживавший в городе Мостиска Львовской области.

В конце июля организация MMA Polska сообщила о смерти Томаша Валентека, польского бойца MMA, члена Интернационального легиона обороны Украины. Мужчина погиб во время добровольной службы в Украине.

Фото: Януш Шеремет

Источник: Polskie Radio