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Факты / Україна

Воевали за Украину: на фронте погибли два гражданина Польши

Валентина Чорна, редактор ленты
Януш Шеремет

Во время полномасштабной войны в Украине погибли два гражданина Польши.

Януш Шеремета с позывным Казак и Кшиштоф Тифель воевали в рядах Интернационального легиона.

Весть об их гибели обнародовали 5 декабря на официальном профиле Казака.

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– Януш Шеремета, позывной Казак, и его товарищ Кшиштоф погибли на фронте. Это самая печальная новость, которую я когда-либо получал, — говорится в сообщении.

Кроме того, информацию Польскому пресс-агентству (PAP) подтвердила журналистка Wprost Каролина Баца-Погоржельская.

В начале ноября 2022 года на фронте погиб еще один гражданин Украины польского происхождения Марьян Матуш, проживавший в городе Мостиска Львовской области.

В конце июля организация MMA Polska сообщила о смерти Томаша Валентека, польского бойца MMA, члена Интернационального легиона обороны Украины. Мужчина погиб во время добровольной службы в Украине.

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Фото: Януш Шеремет

Источник: Polskie Radio

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