Воевали за Украину: на фронте погибли два гражданина Польши
Во время полномасштабной войны в Украине погибли два гражданина Польши.
Януш Шеремета с позывным Казак и Кшиштоф Тифель воевали в рядах Интернационального легиона.
Весть об их гибели обнародовали 5 декабря на официальном профиле Казака.
– Януш Шеремета, позывной Казак, и его товарищ Кшиштоф погибли на фронте. Это самая печальная новость, которую я когда-либо получал, — говорится в сообщении.
Кроме того, информацию Польскому пресс-агентству (PAP) подтвердила журналистка Wprost Каролина Баца-Погоржельская.
В начале ноября 2022 года на фронте погиб еще один гражданин Украины польского происхождения Марьян Матуш, проживавший в городе Мостиска Львовской области.
В конце июля организация MMA Polska сообщила о смерти Томаша Валентека, польского бойца MMA, члена Интернационального легиона обороны Украины. Мужчина погиб во время добровольной службы в Украине.
Фото: Януш Шеремет
Источник: Polskie Radio