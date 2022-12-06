Грудень, 05 в 23:44

Під час повномасштабної війни в Україні загинуло двоє громадян Польщі.

Януш Шеремета з позивним Rозак та Кшиштоф Тифель воювали в лавах Інтернаціонального легіону.

Звістку про їхню загибель оприлюднили 5 грудня на офіційному профілі Козака.

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– Януш Шеремета, позивний Козак, та його товариш Кшиштоф загинули на фронті. Це найсумніша новина, яку я колись отримував, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, інформацію Польському прес-агентству (PAP) підтвердила журналістка Wprost Кароліна Баца-Поґоржельська.

На початку листопада 2022 року на фронті загинув ще один громадянин України польського походження Мар’ян Матуш, який проживав у місті Мостиська Львівської області.

Наприкінці липня організація MMA Polska повідомила про смерть Томаша Валентека, польського бійця MMA, який був членом Інтернаціонального легіону оборони України. Чоловік загинув під час добровільної служби в Україні.

Фото: Януш Шеремет

Джерело: Polskie Radio