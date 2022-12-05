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Факты / Україна

ВСУ готовятся продолжить наступление зимой и воспользоваться преимуществами замерзшей почвы для продвижения — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ВСУ готовятся продолжить наступление зимой и воспользоваться преимуществами замерзшей почвы для продвижения — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны ISW предполагают, что способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли ВСУ последовательные операции зимой.

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

В свою очередь американская разведка прогнозирует, что “темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы”.

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Как отмечают аналитики ISW, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение этой зимы.

Также эксперты предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшей почвы для облегчения продвижения по сравнению с движением грязи, присущей осенним месяцам.

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Источник: ISW

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