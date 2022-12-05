ЗСУ готуються продовжити наступ взимку та скористатися перевагами замерзлого ґрунту для просування – ISW

Грудень, 05 в 7:29

Аналітики Інституту вивчення війни ISW припускають, що здатність України зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи залежить від того, чи продовжать ЗСУ послідовні операції взимку.

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на полі бою і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою.

У свою чергу американська розвідка прогнозує, що “темпи війни в Україні сповільняться протягом зими”.

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Як зазначають аналітики ISW, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції протягом цієї зими.

Також експерти припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування порівняно з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

Джерело: ISW