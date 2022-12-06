Декабрь, 06 в 6:51

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 06.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 286-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.