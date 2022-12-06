Карта бойових дій на 06.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 06 в 6:51

Упродовж доби російські війська завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України, атакувавши енергооб’єкти в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони України збили більше 60 із-понад 70 ракет випущених окупантами ракет.

Карта бойових дій в Україні на 06.12.2022

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 286-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.