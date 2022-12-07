Декабрь, 07 в 15:24

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинским дипломатам продолжают поступать угрозы. Только за последние два дня подозрительные пакеты получили посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

– Уже неделю как украинские посольства и консульства функционируют в режиме усиленных мер безопасности, границ полиции, приездов кинологов, пиротехников и криминалистов, как на фото в этом сообщении из Польши, – отметил министр.

Он уточнил, что уже зафиксирован 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша ( 6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2).

Кулеба рассказал, что на всех конвертах отмечается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen.

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– Обычно отправка проходила из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. Это, в частности, указывает на профессиональный уровень реализации этой акции, – прокомментировал ситуацию министр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что находится на постоянной связи с коллегами-министрами иностранных дел, а украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз. Между тем, правоохранительные органы Украины оперативно начали следствие.

– Проходящая ныне кампания террора против украинских дипломатов беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток времени, – сказал министр.

Дмитрий Кулеба резюмировал, что как бы враги ни пытались запугать украинскую дипломатию, это не подействует – сотрудники продолжат работать на победу Украины.