Грудень, 07 в 15:24

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози. Лише за дві останні доби підозрілі пакунки отримали посольства в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

– Вже тиждень як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів, як от на фото в цьому дописі з Польщі, – зазначив міністр.

Він уточнив, що загалом вже зафіксовано 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

Кулеба розповів, що на усіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

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– Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції, – прокоментував ситуацію міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що знаходиться на постійному зв’язку з колегами-міністрами закордонних справ, а українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Тим часом правоохоронні органи України оперативно розпочали слідство.

– Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу, – сказав міністр.

Дмитро Кулеба резюмував, що як би вороги не намагались залякати українську дипломатію, це не подіє – співробітники продовжать працювати на перемогу України.