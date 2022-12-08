Армия РФ вырыла 60-километровую систему траншей в Луганской области – Минобороны Британии

Декабрь, 08 в 18:53

В обзоре ситуации в зоне боевых действий в Украине Минобороны Британии сообщило, что войска Российской Федерации завершили создание системы укреплений во временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Британские военные отмечают, что речь идет о системе траншей между Сватово и российской границей, общая протяженность которой 60 км.

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Однако отмечается, что, несмотря на довольно большую длину, глубина этой системы, как и ее оборонительные свойства, пока неясны.

В обзоре говорится, что в район Сватово также переброшены части элитной первой гвардейской танковой армии РФ.

Как предполагается, она понесла тяжелые потери во время войны, в том числе – во время отступления из Харьковской области в сентябре. На данный момент, как считают в Минобороны Британии, она может быть усилена мобилизованными. Однако ее личный состав все еще значительно меньше утвержденных уставом 25 тыс. человек.

Авторы отмечают, что то, насколько эффективными будут предпринятые в Луганской области оборонительные меры, будет во многом зависеть от того, сумеет ли российское командование наладить должное взаимодействие частей и поддержку с тыла.