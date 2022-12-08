Армія РФ викопала 60-кілометрову систему траншей у Луганській області – Міноборони Британії
В огляді ситуації у зоні бойових дій в Україні Міноборони Британії повідомило, що війська Російської Федерації завершили створення системи укріплень у тимчасово окупованій частині Луганської області.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.
Британські військові зазначають, що йдеться про систему траншей між Сватовим та російським кордоном, загальна протяжність якої 60 км.
Однак наголошується, що, незважаючи на досить велику довжину, глибина цієї системи, як і її оборонні властивості, поки що незрозуміла.
В огляді йдеться, що до району Сватового також перекинуто частини елітної першої гвардійської танкової армії РФ.
Як передбачається, вона зазнала тяжких втрат під час війни, зокрема – під час відступу з Харківської області у вересні. На даний момент, як вважають у Міноборони Британії, її можна посилити мобілізованими. Однак її особовий склад все ще значно менший за затверджені статутом 25 тис. осіб.
Автори зазначають, що те, наскільки ефективними будуть вжиті в Луганській області оборонні заходи, багато в чому залежатиме від того, чи зуміє російське командування налагодити належну взаємодію частин та підтримку з тилу.