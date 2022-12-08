Армія РФ викопала 60-кілометрову систему траншей у Луганській області – Міноборони Британії

Грудень, 08 в 18:53

В огляді ситуації у зоні бойових дій в Україні Міноборони Британії повідомило, що війська Російської Федерації завершили створення системи укріплень у тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

Британські військові зазначають, що йдеться про систему траншей між Сватовим та російським кордоном, загальна протяжність якої 60 км.

Зараз дивляться

Однак наголошується, що, незважаючи на досить велику довжину, глибина цієї системи, як і її оборонні властивості, поки що незрозуміла.

В огляді йдеться, що до району Сватового також перекинуто частини елітної першої гвардійської танкової армії РФ.

Як передбачається, вона зазнала тяжких втрат під час війни, зокрема – під час відступу з Харківської області у вересні. На даний момент, як вважають у Міноборони Британії, її можна посилити мобілізованими. Однак її особовий склад все ще значно менший за затверджені статутом 25 тис. осіб.

Автори зазначають, що те, наскільки ефективними будуть вжиті в Луганській області оборонні заходи, багато в чому залежатиме від того, чи зуміє російське командування налагодити належну взаємодію частин та підтримку з тилу.