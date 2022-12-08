Риск применения Путиным ядерного оружия против Украины снизился – Шольц

Декабрь, 08 в 15:56

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщает, что риск того, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, снизился благодаря международному давлению.

– Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное сообщество очертило красный предел, – цитирует Шольца Reuters.

Он добавил, что “несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался”.

Олаф Шольц добавил, что после США Германия является одним из самых больших союзников Украины – в частности, по вопросу поставки оружия.

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– Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие – во всем мире, – сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 7 декабря, заявил, что угроза ядерной войны “нарастает”.

Он добавил, что в РФ “осознают, что такое ядерное оружие” и “не собираются размахивать им, как бритвой, бегая по всему миру”.