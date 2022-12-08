Ризик застосування Путіним ядерної зброї проти України знизився – Шольц

Грудень, 08 в 15:56

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомляє, що ризик того, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України, зменшився завдяки міжнародному тиску.

– Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на те, що міжнародна спільнота окреслила червону межу, – цитує Шольца Reuters.

Він додав, що “незважаючи на глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем продовжувався”.

Олаф Шольц додав, що після США Німеччина є одним з найбільших прихильників України – зокрема, з питання постачання зброї.

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– Ми робимо все можливе, щоб не допустити пряму війну між Росією та НАТО. У такому конфлікті будуть лише ті, хто програв – у всьому світі, – сказав він.

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 7 грудня, заявив, що загроза ядерної війни “наростає”.

Він додав, що у РФ “усвідомлюють, що таке ядерна зброя” та “не збираються розмахувати нею, як бритвою, бігаючи по всьому світу”.