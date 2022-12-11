Карта боевых действий на 11.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 11.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 291-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.