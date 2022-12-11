Карта бойових дій на 11.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 291-шу добу повномасштабної війни російські війська продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку, а також покращенні тактичного положення на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 11.12.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.