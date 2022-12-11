В Луганской области прозвучали взрывы в оккупированной Кадиевке, погибли вагнеровцы – ОВА

Декабрь, 11 в 14:58

Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области прозвучали взрывы в оккупированной Кадиевке.

Об этом он написал у себя в Telegram 11 декабря.

– Бабах в Кадиевке. Не досчитались многих вагнеровцев… и снова на концерте Кобзона аншлаг, – рассказал Гайдай.

О взрывах в этом временно оккупированном городе 10 декабря сообщали и российские СМИ, а также анонимные Telegram-каналы. Сообщалось, что вероятно уничтожена база ПВК Вагнера.

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Оккупанты тем временем утверждали, что в подорванном здании в центре города якобы никого не было. Там также высказали версию, что удар нанесли с помощью РСЗО HIMARS.

Фото: Сергій Гайдай

Источник: Сергій Гайдай