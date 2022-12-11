В Луганской области прозвучали взрывы в оккупированной Кадиевке, погибли вагнеровцы – ОВА
Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области прозвучали взрывы в оккупированной Кадиевке.
Об этом он написал у себя в Telegram 11 декабря.
– Бабах в Кадиевке. Не досчитались многих вагнеровцев… и снова на концерте Кобзона аншлаг, – рассказал Гайдай.
О взрывах в этом временно оккупированном городе 10 декабря сообщали и российские СМИ, а также анонимные Telegram-каналы. Сообщалось, что вероятно уничтожена база ПВК Вагнера.
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Оккупанты тем временем утверждали, что в подорванном здании в центре города якобы никого не было. Там также высказали версию, что удар нанесли с помощью РСЗО HIMARS.
Фото: Сергій Гайдай
Источник: Сергій Гайдай