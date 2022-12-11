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Факти / Україна

На Луганщині прозвучали вибухи в окупованій Кадіївці, загинули вагнерівці – ОВА

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На Луганщині прозвучали вибухи в окупованій Кадіївці, загинули вагнерівці – ОВА

Голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині прозвучали вибухи в окупованій Кадіївці.

Про це він написав у себе в Telegram 11 грудня.

– Бабах у Кадіївці. Не дорахувалися багатьох вагнерівців… і знову на концерті Кобзона аншлаг, – розповів Гайдай.

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Про вибухи в цьому тимчасово окупованому місті 10 грудня повідомляли й російські ЗМІ, а також анонімні Telegram-канали. Повідомлялось, що, ймовірно, знищено базу ПВК Вагнера. 

Окупанти тим часом стверджували, що в підірваній будівлі в центрі міста нібито нікого не було. Там також висловили версію, що удару завдали за допомогою РСЗВ HIMARS.

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Фото: Сергій Гайдай 

Джерело: Сергій Гайдай 

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